Auch wenn die zwei größten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum sich nach wie vor in einer Korrektur befinden, gibt es positive News. Schon am Montag hat Hongkong die Anträge mehrere Bitcoin- und sogar Ethereum-ETFs genehmigt. Finden diese ähnlichen Anklang wie die ETFs in den USA, sollte das die Kurse weiter nach oben treiben.China Asset Management, ein großer chinesischer Vermögensverwalter, gab bekannt, dass seine Hongkonger Einheit von der Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) eine vorläufige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...