Unternehmen: Frequentis AG

ISIN: ATFREQUENT09



Anlass der Studie: GB 2023, Basisstudien-Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.04.2024

Kursziel: EUR 34,11

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 17.4.2024, vormals Halten

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



Auftragseingang (+24,7%) läuft voraus, Umsatz (+10,8%) legt das dritte Jahr in Folge zweistellig zu



Die 2023er Geschäftszahlen der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) überzeugen - vor allem bei Auftragseingang und Umsatzentwicklung. Auch das EBIT konnte unsere Erwartung noch leicht übertreffen. Bedingt durch in 2023 akquirierte mehrjährige Großaufträge, die in der Startphase oft keine positiven Margen liefern, sank die EBIT-Marge indes auf 6,2% (2022: 6,5%). Auch 2024 wird die EBIT-Marge um 6% erwartet, liegt damit aber oberhalb des Vor-Corona-Niveaus. Wir heben unsere Umsatzerwartungen für 2024ff jeweils leicht an, werden bei der Marge aber etwas vorsichtiger. Angesichts unseres neuen Kursziels sowie nach der gegen den Markttrend rückläufigen Kursentwicklung der Frequentis-Aktie in den zurückliegenden Monaten ändert sich unsere Anlageempfehlung von "Halten" in "Kaufen". Der Kapitalmarkt scheint das Unternehmen wegen des hohen Umsatzanteils mit der öffentlichen Hand und der damit verbunden, geringen Konjunktursensitivität als "eher defensiven Wert" zu sehen.

Unsere DCF-Analyse ergibt einen Wert pro Aktie von EUR 35,82 und die Peer Group-Betrachtung auf Basis 2024, 2025 und 2026 im Mittel einen Wert pro Aktie von EUR 32,40. Bei gleicher Gewichtung beider Ansätze liegt der Faire Wert pro Frequentis-Aktie bei EUR 34,11. Unser Fairer Wert liegt damit 28,7% über dem aktuellen Kurs und führt - gemäß unseres Ratingsystems - zu unserem Anlageurteil "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29449.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

