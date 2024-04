Die Wiesbadener ABO Wind AG bietet seit vergangener Woche erstmals einen Green Bond öffentlich an. Das Zielvolumen der fünfjährigen Anleihe (ISIN: DE000A3829F5) liegt bei 50 Mio. Euro. Der Zinskupon wird in einer noch final festzulegenden Spanne zwischen 7,00 % und 8,00 % p.a. liegen. Finanzvorstand Alexander Reinicke erläutert im Anleihen Finder-Interview die Hintergründe der Green Bond-Emission und lässt eine hohe Anleger-Nachfrage in den ersten Angebots-Tagen des Bonds durchklingen. Zudem nennt er die Treiber der aktuellen Geschäftsentwicklung und beurteilt generelle Chancen und Risiken am Erneuerbaren Energien-Markt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Reinicke, die ABO Wind AG begibt aktuell eine neue Anleihe. Zudem ist es der erste Green Bond des Unternehmens. Wofür sollen die bis zu 50 Mio. Euro konkret verwendet werden? Welche Projekte sollen bezuschusst werden?

Alexander Reinicke: Wir werden die Mittel aus der Anleihe nutzen, um Wind-, Solar- und Batterieparks zu entwickeln und zu errichten. Das ist unser Kerngeschäft. Immer häufiger setzen wir Erneuerbare-Energie-Parks um, die mehrere dieser Technologien nutzen. Seit 28 Jahren sind wir als Entwickler Erneuerbarer-Energie-Projekte erfolgreich tätig - in aktuell 16 Ländern. Wir haben nun erstmals ein Rahmenwerk für Grüne Anleihen erarbeitet - auf Englisch: "Green Bond Framework". Auf Grundlage der Green Bond Principles der International Capital Market Association definiert dieses Rahmenwerk die Mittelverwendung. Das Dokument ist ebenso auf unserer Webseite (www.abo-wind.com/anleihe) zu finden wie das dazu erstellte Gutachten - die sogenannte second party opinion. Wir werden einmal jährlich über die genaue Verwendung der Mittel berichten.

Anleihen Finder: Die Anleihe wird einen Zinssatz von mind. 7,00% p.a. bieten.Wen sprechen Sie mit dem Bond konkret an?

Alexander Reinicke: Aus früheren Emissionen wissen wir, dass es vielen unserer Anleger wichtig ist, sowohl rentabel als auch nachhaltig zu investieren. Die Anleihe erfüllt beide Ansprüche. Mit der gewählten Angebotsstruktur erreichen wir Investoren, die eine solide Kapitalanlage mit fünf Jahren Laufzeit und einem attraktiven Zinssatz suchen. Dies umfasst auch Retail-Investoren, denen wir einerseits die Möglichkeit der Zeichnung über unsere Website als auch über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse bieten. Zudem platzieren die Bankhäuser Metzler und Warburg die Anleihe bei institutionellen Investoren. Wir freuen uns über die große Nachfrage, die der Anleihe bereits in den ersten Tagen des Angebots zuteilgeworden ist.

Anleihen Finder: Die ABO Wind AG hat sehr starke Geschäftsjahre in 2022 und 2023 mit einem Rekordgewinn von zuletzt 27,3 Mio. Euro ...

