Die VPV Versicherung hat ihre Produktpalette in der Photovoltaikversicherung ausgebaut. Mit zwei verschiedenen Produktlinien wendet sich der Versicherer zum einen an Privatkunden, zum anderen an Kunden mit komplexen Anlagen, wie etwa landwirtschaftlich oder gewerblich genutzten Anlagen. Die VPV Versicherung (VPV) hat ihre Produktpalette um zwei neue Produktlinien in der Photovoltaikversicherung erweitert. Die neuen Tarife ermöglichen die Risikoabsicherung von Anlagen mit einem laut dem Versicherer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...