Es rumort in Bonn. Nachdem vergangene Woche die Aktionäre auf der Hauptversammlung unzufrieden waren, lehnen sich aktuell die Mitarbeiter auf. Die Gewerkschaft ver. di hat für Mittwoch und Donnerstag zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Die T-Aktie versucht sich nach dem Abverkauf der letzten Tage an einer Stabilisierung. Die zweite Verhandlungsrunde zwischen der Telekom und ver. di ging am Dienstag ohne Ergebnis zu Ende. Die Gewerkschaft rief daraufhin ihre Mitglieder zu weiteren Warnstreiks auf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...