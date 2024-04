NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group anlässlich der Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. In der europäischen Logistikbranche könnten Anleger mit Aktien von Spediteuren und den Papieren von DHL weiterhin besser von fundamentalen Trends in dem Sektor profitieren, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So verbessere sich aktuell in den USA und in China die Stimmung unter den Einkaufmanagern im verarbeitenden Gewerbe, was auf steigende Gewinne in vielen Bereichen der Branche schließen lasse./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 21:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 04:55 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

