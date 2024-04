Der Anbieter Wirelane hat in den vergangenen Wochen insgesamt 19 Ladesäulen auf öffentlichem Grund im Düsseldorfer Stadtgebiet in Betrieb genommen. Damit bekommen die Stadtwerke, der bisher einzige Anbieter für öffentliche Ladeinfrastruktur in Düsseldorf, mehr Konkurrenz. Es gibt natürlich auch in Düsseldorf bereits Ladesäulen anderer Betreiber, diese stehen aber nicht auf öffentlichem Grund, sondern auf privaten Flächen und zählen daher offiziell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...