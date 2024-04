FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Gerresheimer haben am Mittwoch im unentschlossenen Marktumfeld an der MDax-Spitze gelegen. Die Papiere des Spezialisten für Spezialverpackungen gewannen 2,8 Prozent auf 100,30 Euro und kehrten damit zurück an die einfache 200-Tage-Linie. Tags zuvor hatten sie die exponentiell berechnete Variante der Durchschnittslinie nur knapp verteidigt.

Der Wachstumsweg sei nie so kristallklar gewesen, schrieb Analyst Ed Hall vom Investmenthaus Stifel in seiner aktuellen Empfehlung. Sein Kursziel liegt mit 130 Euro über dem Rekordhoch vom vergangenen September bei fast 123 Euro. Hall setzt vor allem auf die enormen Chancen durch die Abnehmspritze mit dem Hormon GLP-1, für die die Düsseldorfer Spritzen, Pens und Autoinjektoren liefern./ag/stk

