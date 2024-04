Beiersdorf meldete im 1. Quartal ein über den Erwartungen liegendes organisches Wachstum von 7,3% im Jahresvergleich und lag damit leicht über den Konsenserwartungen. Nivea (einschließlich Labello) erzielte seinen bisher besten Quartalsumsatz in absoluten Zahlen und profitierte gleichermaßen von einem positiven Preismix und höheren Mengen. Derma war ein weiterer Lichtblick mit einem zweistelligen organischen Wachstum. Insbesondere der Umsatztrend von La Prairie drehte im ersten Quartal nach vielen Quartalen mit Rückgängen ins Positive, was vor allem auf die Nachfragebelebung in China zurückzuführen ist. Das Management geht davon aus, dass sich die Dynamik von NIVEA bis 2024 fortsetzen wird, dass das Luxusgeschäft im zweiten Halbjahr anziehen wird und dass die Umsätze in Nordamerika anziehen werden. Angesichts des soliden Starts hob Beiersdorf seine Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr auf 6 bis 8% im Jahresvergleich an und bekräftigte seine Erwartung eines leichten Anstiegs der bereinigten EBIT-Umsatzrendite des Konzerns im Jahresvergleich. Diese Ergebnisse spiegeln die Stärke der Beiersdorf-Marken und die Fähigkeit des Unternehmens wider, die Inflation der Inputkosten weiterzugeben und die Margen zu halten. Die Analysten von mwb research sind jedoch der Meinung, dass all diese positiven Faktoren bereits eingepreist sind. Daher bestätigen die Analysten von mwb research ihre Empfehlung zu HALTEN bei einem angepassten Kursziel von EUR 143,00 (alt: EUR 140,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Beiersdorf%20AG





Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken