Super Micro Computer: Hammer-Kursziel - über 50 % Aufwärtspotenzial!

Nach Pullback ein Kauf?

Pullback Trading-Strategie

Rückblick

Super Micro Computer existiert schon seit Jahrzehnten. Die steigende Nachfrage nach Servern, die Workloads mit künstlicher Intelligenz ausführen können, hat die Umsätze und Gewinne des Unternehmens in neue Höhen getrieben. Charttechnisch sehen wir gerade die Korrektur der zuletzt gigantischen Aufwärtsbewegung.

Super Micro Computer-Aktie: Chart vom 16.04.2024, Kürzel: SMCI, Kurs: 980.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Ausbruch über die orange Abwärtstrendlinie würde ein technisches Kaufsignal auslösen.

Mögliches bärisches Szenario

Bei Schlusskursen unterhalb des EMA-50 dürfte sich das Chartbild rasch eintrüben.

Meinung

Super Micro arbeitet eng mit dem KI-Star NVIDIA zusammen. Die Aktie ist nach ihrer Aufnahme in den S&P 500 ein heißer Kandidat, wenn die nächste KI-Welle startet. Analysten von Loop Capital sehen in der Aufnahme in den marktbreiten Index einen Grund, bei der Super Micro-Aktie zuzuschlagen. Die Analysten raten weiterhin zum Kauf der Papiere und haben das Kursziel von 600 auf 1.500 US-Dollar erhöht. Basierend auf dem neuen Kursziel hat die Super Micro-Aktie ein Aufwärtspotenzial von über 50 %.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 57.16 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 4.56 Mrd. USD

Meine Meinung zu Super Micro Computer ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.04.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.