Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 17. April 2024 Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024



17.04.2024

Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) für das erste Halbjahr des

Geschäftsjahres 2023 / 2024 werden von der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen: Ergebnis nach Steuern: - TEUR 78 (Vorjahresperiode -TEUR 75) Bilanzsumme: TEUR 4.474 (30.09.2023: TEUR 4.509) Eigenkapitalquote: 31,0 % (30.09.2023: 32,5 %) Wie schon nach drei Monaten weist die Q-Soft Verwaltungs AG auch zum Halbjahr des laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 ebenfalls einen in etwa auf der Höhe des Vorjahres liegenden Periodenverlust und zwar in Höhe von

TEUR 78 (Vorjahresperiode - TEUR 75) aus. Alle wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen lagen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres fast exakt auf der Höhe der Vorjahresperiode. Lediglich die zur Finanzierung des Assetportfolios der Gesellschaft aufzuwendenden Fremdkapitalzinsen haben sich aufgrund der gestiegenen Kapitalmarktzinsen von TEUR 49 auf

TEUR 55 erhöht. Abschreibungen auf Finanzanlagen waren nicht vorzunehmen, im Vorjahr war die Position in geringfügiger Höhe mit TEUR 2 dotiert worden. Da die Q-Soft Verwaltungs AG im laufenden Geschäftsjahr Dividendenerträge aus ihrem Assetportfolio nicht erwartet, wird die Entwicklung des Gesamtjahresergebnisses für das laufende Geschäftsjahr davon abhängig sein, inwieweit stille Reserven auf das Beteiligungsportfolio realisiert werden.



Gechingen, 17. April 2024

Q-Soft Verwaltungs AG

Der Vorstand

Kontakt :

Q-Soft Verwaltungs AG

Bergwaldstr. 34

75391 Gechingen



Telefon 07031 4690960

Telefax 07056 965218

www. qsoft-ag.de

info@q-soft-ag.de



HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart



Vorstand: Martin Schmitt

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss



