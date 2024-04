Krypto News: Wal setzt auf Dogecoin und kauft 300 Millionen DOGE

Der Kryptomarkt zeigt sich wieder von seiner volatilen Seite. Seit seinem Anstieg auf fast 74.000 Dollar geht es für Bitcoin wieder deutlich bergab und das zieht auch an den meisten Altcoins nicht spurlos vorbei. Meme Coins, die noch bisher die größten Gewinner unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung waren, haben inzwischen eine Korrektur hinter sich und drohen auch noch weiter zu fallen, wenn auch der Bitcoin-Kurs weiter fällt. Das hält einen Wal offenbar nicht davon ab, im großen Stil in Dogecoin zu investieren.

300 Millionen DOGE gekauft

Kryptowährungen sind ohnehin schon sehr volatil und bei Meme Coins sind die Schwankungen nochmal deutlich stärker. Wer hier investiert, kann zwar extrem hohe Gewinne erzielen, die auch Bitcoin und Co. nicht mehr einbringen, allerdings braucht man dafür auch starke Nerven. Ein Großinvestor dürfte mit der Volatilität kein Problem haben. Er hat sich gestern gleich 300 Millionen DOGE gekauft, was beim aktuellen Wert fast 50 Millionen Dollar entspricht.

DOGE News: A @dogecoin whale (Musk?) accumulated 300 million $DOGE off @RobinhoodApp to wallet DDuXGM



Speculation is this move is in response to the stunning announcement from @BITMAINtech revealed plans to expand support for DOGE mining.



Simultaneously, per Bitmain's… pic.twitter.com/KasGb2apzP - MartyParty (@martypartymusic) April 16, 2024

Käufe wie diese regen natürlich die Spekulation der Krypto-Community an. So wird bereits darüber diskutiert, ob es sich bei dem Käufer um Elon Musk handeln könnte. Außerdem wird spekuliert, ob DOGE nun auf X eine zentrale Rolle spielen wird, da Musk bereits angekündigt hat, dass neue User in Zukunft für eine gewisse Zeit lang "einen niedrigen Betrag" zahlen müssen, um posten zu können, da der Milliardär keinen anderen Weg sieht, um das Problem mit den Bots in den Griff zu bekommen. Dabei würde sich DOGE natürlich anbieten, um die Zahlungen niedriger Gebühren durchzuführen.

Kursexplosion voraus?

Ob der Investor, der Dogecoin für fast 50 Millionen Dollar gekauft hat, etwas weiß, was andere nicht wissen und ob es sich dabei um Musk handelt, ist unklar. Sicher ist, dass DOGE noch weit unter seinem Allzeithoch notiert und in den letzten Wochen, bevor der Bitcoin-Kurs gecrasht ist, eine starke Performance hingelegt hat. Dass der Wert der 300 Millionen DOGE im Laufe des Jahres stark ansteigt, ist also gut möglich.

(Dogecoin Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Bis es soweit ist, dass der Dogecoin-Kurs seine Rallye fortesetzt, kann es aber auch noch zu einem weiteren Rücksetzer kommen. Derzeit deutet einiges darauf hin, dass sich der Kryptomarkt vor der großen Rallye, die erwartet wird, nochmal abkühlt und das dürfte auch an Dogecoin nicht spurlos vorbeigehen. Das ist auch der Grund, warum immer mehr Anleger auf Alternativen ausweichen, bei denen die Marktkapitalisierung noch nicht so hoch und das Gewinnpotenzial deutlich höher ist. Derzeit setzen Investoren dabei vermehrt auf den neuen Dogeverse, da hier einiges auf eine baldige Kursexplosion hindeutet.

Dogeverse knackt 6 Millionen Dollar Marke

Während sich die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung in einer Korrekturphase befindet, geht es für den neuen $DOGEVERSE steil bergauf. Der Meme Coin ist erst seit letzter Woche erhältlich und knackt bereits im Presale die 6 Millionen Dollar Marke. Das deutet darauf hin, dass es nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Dogeverse erscheint auf sämtlichen relevanten Blockchains wie Ethereum, Avalanchen, Polygon und BSC und wird in Kürze auch auf Solana und Base gelauncht, wodurch die Entwickler zeigen, dass sie große Absichten mit dem Coin verfolgen. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, was für frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Launch bedeutet. Aufgrund der hohen Nachfrage in den ersten Tagen erwarten Analysten, dass der Kurs nach dem Launch schnell um das 20- bis 50-fache steigen könnte.

Neben dem Multi Chain Launch überzeugt $DOGEVERSE auch mit einer Staking-Funktion, die Anlegern überdurchschnittlich hohe Renditen einbringt und bereits von den meisten Käufern genutzt wird, sodass eine Kurssteigerung nach dem Listing an den Kryptobörsen umso wahrscheinlicher wird, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.