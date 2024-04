Für das erste Quartal meldet Adidas einen Umsatz von 5,485 Milliarden Euro. Das ist ohne Währungseffekte ein Plus von 8 Prozent und liegt klar über den Erwartungen. So lag der Konsens bei 5,3 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT steigt von 60 Millionen Euro auf 336 Millionen Euro an. Der Konsens ging von 169,3 Millionen Euro aus, im Modell der Analysten ...

