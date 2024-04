In vielen Bundesländern ist die Versorgung mit Glasfaseranschluss noch die Ausnahme. Unsere Infografik schlüsselt die aktuellen Daten zu "Fiber to the Home" in Deutschland auf. Der Anteil der Haushalte in Deutschland, die über einen Glasfaseranschluss für schnelles Internet verfügen, variiert stark. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Daten der Bundesnetzagentur. Mit Abstand am besten versorgt mit FTTH/B (Fiber To The Home/Building) ist das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...