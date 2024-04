Leverkusen (www.anleihencheck.de) - Die Verzögerung in der Zinswende in den USA erzeugt über den stärkeren U.S. Dollar und höhere Zinsen zunehmend Straffungsrisiken, so die Experten der AGATHON CAPITAL GmbH.Einige Indikatoren aus der zinssensitiven Bauwirtschaft würden bereits wieder eine Abkühlung anzeigen. Solange Gesamtwachstum robust und Inflation hartnäckig hoch bleibe, entstünden in diesem Umfeld Risiken sowohl für Anleihen als auch für Aktien. Reduzierte Liquidität beeinflusse typischerweise auch andere Märkte und Länder negativ, daher würden die globalen Signale insgesamt defensiver. Erhöhte Inflation erzeuge in Teilen Europas und in Japan auch wegen des schwachen JPY ebenfalls weiterhin Straffungsrisiken, sodass die Strategie hauptsächlich Chancen außerhalb dieser Industrienationen ergreife. ...

