Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Privatbank DONNER & REUSCHEL blickt trotz eines herausfordernden Umfelds auf ein zufriedenstellendes Jahr 2023 zurück, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:So liegt das Zinsergebnis im Jubiläumsjahr mit mehr als 114 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahr mit 78,8 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus von knapp 45%. In Anbetracht der anhaltenden geopolitischen Spannungen sowie vor dem Hintergrund der Zinswende ist das Provisionsergebnis mit knapp 70 Mio. Euro positiv zu bewerten, blieb aber unter dem Vorjahresniveau. Obwohl der Verwaltungsaufwand leicht gestiegen ist, wurde ein Teilbetriebsergebnis von 41,4 Mio. Euro erreicht - ein Plus von 46,3% gegenüber dem Vorjahr. Dieses Ergebnis hat die Bank genutzt, um erneut die Risikovorsorge in dem anhaltend herausfordernden Marktumfeld auszubauen. ...

