Leverkusen (www.anleihencheck.de) - In den USA sorgen weiterhin enttäuschende Inflationsdaten und robustes Wachstum für eine Rücknahme der Zinssenkungserwartungen, so die Experten der AGATHON CAPITAL GmbH.Die jährliche Gesamtinflation sei im März - vor allem wegen höherer Energiepreise und Mieten - von 3,2% auf 3,5% angestiegen. Im Vergleich zum Jahresbeginn würden derzeit nur noch zwei anstelle von sechs Zinssenkungen erwartet. Bis Ende 2025 würden für einen Zinssenkungszyklus moderate 100 Bps erwartet. Das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale werde bislang von den Lohntrackern Indeed und der Atlanta FED nicht angezeigt. ...

