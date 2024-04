Chinesische Autohersteller dominieren die globale Elektromobilität auch in punkto Innovation immer stärker, wie aus einem aktuellen Ranking des Center of Automotive Management (CAM) hervorgeht. In den Top-6 der innovativsten Elektroauto-Konzerne befinden sich mit Geely, BYD und SAIC drei Unternehmen aus China. Tesla bleibt der weltweit innovationsstärkste Autohersteller im Bereich der Batterie-elektrischen Mobilität vor dem Volkswagen-Konzern, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...