Die Entlassungswelle in der Spieleindustrie lässt nicht nach. Jetzt setzt Take-Two Interaktive zum Kahlschlag an. Der Publisher hinter dem kommenden Hit Grand Theft Auto 6 setzt Hunderte Mitarbeiter:innen vor die Tür. Obwohl mit dem Rockstar-Game Grand Theft Auto 6 ein potenzieller Über-Blockbuster in der Pipeline steckt, plant der Publisher Take-Two Interaktive offenbar die Entlassung von Hunderten Mitarbeiter:innen. Das geht aus einem Dokument ...

Den vollständigen Artikel lesen ...