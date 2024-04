HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Der erste Einzug in ein Halbfinale der Champions League seit elf Jahren beschere dem Fußball-Bundesligaverein einen Extra-Gewinn in Höhe von mindestens 12,5 Millionen Euro, schrieb Analyst Philipp Sennewald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Darin seien noch nicht die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und dem Catering für das zusätzliche Heimspiel enthalten./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 08:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 08:29 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005493092

