Expereo, das intelligente Internetunternehmen, das Menschen, Orte und Dinge überall miteinander verbindet, hat heute die Erweiterung seines Konnektivitätsportfolios um drahtlosen Festnetzzugang angekündigt. Diese jüngste Innovation von Expereo ermöglicht Unternehmen den direkten Zugang zu drahtlosen Netzwerken in 190 Ländern, wodurch die Kontinuität des Geschäftsbetriebs durch die Ausfallsicherheit des Netzwerks und das Wachstum durch die schnelle und flexible Bereitstellung und den Zugang an abgelegenen Standorten ermöglicht wird.

Drahtloser Festnetzzugang (Fixed Wireless Access, FWA) ist eine kosteneffiziente, zuverlässige Alternative für die Geschäftskontinuität im Falle von Ausfällen des Festnetzes. Diese können von Zeit zu Zeit auftreten, oft durch Kabelunterbrechungen, Hardware- oder Softwareausfälle. Für geschäftskritische Standorte, die sich keine Ausfallzeiten leisten können, bietet drahtloser Festnetzzugang eine technologisch vielseitige, kosteneffiziente und zuverlässige Kontinuitätsoption, die den Einsatz eines zweiten Festnetzes überflüssig macht. Mit einer herstellerunabhängigen Lösung können Unternehmen sicher sein, dass sie bei Bedarf immer mit dem stärksten Mobilfunknetz verbunden sind.

Drahtloser Festnetzzugang eignet sich auch perfekt für schnelle, flexible Bereitstellungen, die oft innerhalb von Wochen statt Monaten installiert werden, so dass Unternehmen ihre Betriebe schnell anschließen können, um neue Wachstumschancen zu nutzen, während sie auf die Bereitstellung von Festnetzanschlüssen warten. Darüber hinaus kann drahtloser Festnetzzugang als primäre Konnektivitätsoption in vorübergehend schwer zugänglichen oder abgelegenen Gebieten genutzt werden. So können wachsende Unternehmen Zweigstellen oder Außenstellen in schwer zugänglichen Gebieten einrichten, in denen kabelgebundene Verbindungen nicht verfügbar oder sogar nicht möglich sind.

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Integration von drahtlosem Festnetzzugang in Expereos Kundenerlebnisplattform expereoOne, die Unternehmen einen vollständigen, intuitiven Überblick über ihr globales Internet- und SD-WAN-Netzwerk bietet. Für drahtlosen Festnetzzugang bedeutet dies, dass IT-Teams einen vollständigen Überblick über ihre monatlichen Rechnungen und einen aktuellen Status aller Datenpools und -pakete sowie über Signalstärke, Signalqualität und die Carrier, die die Konnektivität bereitstellen, haben. Ein vollständiger Überblick, wann immer sie ihn brauchen.

Sander Barens, Chief Product Officer bei Expereo, kommentierte:

"Heutzutage ist die ständige Verfügbarkeit von Internetverbindungen für das Wachstum und die Effizienz von Unternehmen unerlässlich.

Es gibt keine Einheitslösung, und Unternehmen müssen eine Konnektivitätsstrategie entwickeln, um die heutigen Herausforderungen zu meistern. Der feste Zugang wird immer die treibende Kraft der Konnektivität sein, aber er ist nicht immer die beste Lösung. Wenn Sie schnell einsatzbereit sein müssen oder sich an einem abgelegenen Standort befinden, kommt der drahtlose Festnetzzugang ins Spiel schnelle Bereitstellung, wo immer Sie dies brauchen.

Bei Konnektivitätslösungen braucht man sich nicht mehr nur für das Eine oder das andere zu entscheiden. Wenn Sie mit einem Partner zusammenarbeiten, der Ihre Konnektivitätsanforderungen versteht und über das Portfolio, die Erfahrung und die globale Abdeckung verfügt, um Ihnen bei der Festlegung der Strategie für Ihr Unternehmen zu helfen, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Unternehmen rund um die Uhr und rund um den Globus verbunden ist.

Über Expereo

Expereo ist das intelligente Internetunternehmen, das Menschen, Orte und Dinge überall miteinander verbindet. Zu den Lösungen gehören Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Mit einer umfassenden globalen Reichweite ist Expereo der vertrauenswürdige Partner von 60 der Fortune-500-Unternehmen. Expereo versorgt Unternehmens- und Regierungsstandorte in mehr als 190 Ländern mit der Möglichkeit, sich mit 600.000 Standorten weltweit zu verbinden. Expereo arbeitet mit mehr als 2.300 Partnern zusammen, um Kunden dabei zu helfen, ihre Produktivität zu steigern und ihre Netzwerke und Cloud-Services mit der Agilität, Flexibilität und dem Wert des Internets bei optimaler Netzwerkleistung auszustatten.

Expereo wurde im Februar 2021 von Vitruvian Partners übernommen. Das internationale Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen hat eine Mehrheitsbeteiligung von dem führenden europäischen Private-Equity-Unternehmen Seven2 übernommen.

