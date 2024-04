Aurubis - Kupferpreis stimuliert. Aktie steht vor wichtigem Ausbruch.

Der Kupferpreis hat seit Jahresbeginn kräftig zugelegt. Hintergrund war die Verknappung des Kuperangebots und eine robuste Nachfrage. Davon profitierte zuletzt auch die Aktie des Kupferhändlers und -recyclers Aurubis. Inzwischen hat das MDAX®-Papier ein wichtiges charttechnisches Niveau erreicht.



Aurubis zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit größten Recyclern von Kupfer, Edelmetallen und anderen Nichteisenprodukten. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 hat Aurubis rund 2,4 Millionen Tonnen Kupferkonzentrat verarbeitet und über eine Millionen Tonnen Kupfer und andere Metalle recycelt. Aus diesen Rohstoffen produziert Aurubis unter anderem Gießwalzdraht, Stranggussformate und Walzprodukte. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verbuchte Aurubis jedoch einen Umsatz- und Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die schwache Konjunktur in Europa belastet vor allem das Recyclinggeschäft. Zudem haben sich die Preise für Schwefelsäure seit Herbst vergangenen Jahres rund halbiert. Der jüngste Kupferpreisanstieg könnte sich allerdings positiv im Zahlenwerk für das zweite Geschäftsquartal niederschlagen. Einen positiven Effekt ist zudem von anhaltend rückläufigen Strompreisen zu erwarten.

Aurubis will mittelfristig auf Wachstumskurs bleiben. Dafür sind aktuell Investitionen in Höhe von insgesamt rund 1,7 Milliarden Euro für den Ausbau des Hüttennetzwerks geplant. Dabei ist unter anderem der Bau des US-amerikanischen Werkes Aurubis Richmond geplant. In den kommenden drei bis fünf Jahren sollen diese Projekte ein zusätzliches EBITDA von 260 Millionen Euro pro Jahr beisteuern.

Metallpreise unterliegen jedoch teils hohen Schwankungen. Anhaltend tiefe Preise für Schwefelsäure und eine Trendumkehr bei Kupfer könnten die Aktie von Aurubis unter Druck setzen.

Chart: Aurubis

Widerstandsmarken: 75,00/81,70/85,80 EUR

Unterstützungsmarke: 66,25/68,30/72,30 US-Dollar

Die Aktie von Aurubis bildet seit Anfang 2023 einen Abwärtstrend. Ende Dezember 2023 beschleunigte sich die Abwärtsbewegung sogar. Dabei sackte das Papiere zeitweise auf EUR 57,50. Anfang März drehte die Aktie nach oben und erreichte kurzzeitig EUR 75. Der Ausbruch aus dem Abwärtstrend hat sich zunächst noch nicht bestätigt. Gelingt der Ausbruch über die 75 Euromarke, eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 81,70/85,80. Unterstützung findet die Aktie auf Höhe von EUR 72,30 (200-Tage-Durchschnittslinie). Kippt die Aktie unter das Level droht ein Rücksetzer bis zur 61,8%-Retracementlinie bei EUR 68,30.

Aurubis in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 23.12.2022- 17.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Aurubis in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.04.2019 - 17.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus Cap-Zertifikate könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Wird die Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt oder unterschritten, erhalten Anleger am Laufzeitende den Bonuslevel ausbezahlt. Dies ist der maximale Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere hingegen berührt, ist die Chance auf den Bonusbetrag weg und es drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, stets mit dem ausgewählten Hebel, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus Cap-Zertifikat auf Aurubis für eine Spekulation auf eine Seitwärtsentwicklung der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro Bonuslevel/Cap in Euro Finaler Bewertungstag Aurubis HD27BE 94,71 56,00 105,00 20.12.2024 Aurubis HD4LWK 74,70 65,00 90,00 21.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2024; 12:15 Uhr

Faktor Long Optionsschein auf Aurubis für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset-Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Aurubis HC15Z1 8,77 48,213014 54,239641 3 Open End Aurubis HC988D 8,41 57,854032 65,085786 5 Open End Aurubis HD1ZML 9,76 65,084796 70,148393 10 Open End Aurubis HD1ZMM 3,69 67,49505 70,869803 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2024; 12:15 Uhr

Faktor Short Optionsschein auf Aurubis für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset-Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Aurubis HC285Z 3,94 96,402258 90,377117 -3 Open End Aurubis HC3RJE 5,45 86,76124 79,534029 -5 Open End Aurubis HD4HCL 3,60 79,530476 74,472338 -10 Open End Aurubis HD4N7L 11,49 78,773333 75,323061 -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2024; 12:15 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Aurubis finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!