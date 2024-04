Wien (www.fondscheck.de) - Die französische Fondsgesellschaft Amundi will ihren US-Arm an Victory Capital verkaufen, so die Experten von "FONDS professionell".Im Gegenzug solle Amundi einen Anteil in Höhe von 26,1 Prozent an dem amerikanischen Asset Manager erhalten. Dies hätten die Gesellschaften mitgeteilt. Victory Capital sei an der New Yorker Börse NASDAQ notiert und weise eine Marktkapitalisierung von rund 2,7 Milliarden US-Dollar auf. Der Deal würde sich damit auf ein Volumen von rund 700 Millionen Dollar beziffern. Weitere Barzahlungen seien bei der Transaktion nicht vorgesehen, hätten die Häuser mitgeteilt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...