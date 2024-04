In Saudi-Arabien entsteht eine Stadt von größenwahnsinnigen Ausmaßen. Ebenso wahnwitzig sind die Visionen, die dahinter stehen. Am Roten Meer baut Saudi-Arabien gerade mit internationalen Investoren eine Stadt für neun Millionen Einwohner:innen, die nur aus einem einzigen Gebäude besteht: The Line, 500 Meter hoch, 200 Meter breit und 170 Kilometer lang. Das entspricht ungefähr der Strecke von Köln bis Frankfurt.AnzeigeAnzeige Trotz derzeitiger Geldprobleme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...