Die Aktien der Rückversicherer Hannover Rück und Munich Re testen in diesen Tagen wichtige charttechnische Unterstützungen. Bisher haben sie in beiden Fällen gehalten oder wurden zumindest rasch wieder zurückerobert. Damit stehen die Chancen auf Comebacks in Richtung der Allzeithochs weiter gut.Hannover Rück und Munich Re legen heute nahezu im Gleichklang knapp ein Prozent zu. Munich Re stehen die Zeichen damit weiter auf Comeback. Die wichtige horizontale Unterstützung im Bereich von 413 Euro wurde ...

