DJ Volkswagen plant neue Plattform mit Xpeng für chinesischen Markt

Von David Sachs

PEKING (Dow Jones)--Volkswagen will mit seinem chinesischen Partner Xpeng speziell für den weltweit wichtigsten Automarkt eine Plattform für Elektroautos entwickeln. Die beiden Unternehmen, die seit vergangenem Jahr Partner in China sind, haben laut Mitteilung einen entsprechenden Rahmenvertrag geschlossen. Demnach sollen vier in China produzierte Elektroautos der Marke Volkswagen ab 2026 auf der Plattform gefertigt werden.

"Eine hohe Rentabilität und ein schnelles Entwicklungstempo sind entscheidend für unsere Wettbewerbsfähigkeit im dynamischen Marktumfeld Chinas", sagte VW-China-Chef Ralf Brandstätter. Mit der neuen Plattform könnten die Kosten um 40 Prozent gesenkt werden. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

Volkswagen war vergangenes Jahr bei Xpeng mit einem Anteil von knapp 5 Prozent eingestiegen. Der Wolfsburger DAX-Konzern hatte dafür rund 700 Millionen US-Dollar gezahlt.

Einheimische Elektroautohersteller wie BYD fordern ausländische Autohersteller wie Volkswagen zunehmend heraus, deren Marktanteil auf dem größten Automarkt der Welt im vergangenen Jahr gesunken ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2024 07:57 ET (11:57 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.