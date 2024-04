In einer Ära, in der die digitale Transformation mehr als nur ein Schlagwort ist, ist die SITS24-Konferenz ein wichtiger Anlaufpunkt für IT-Service-Management- und Support-Experten, die innovative Technologien und Ideen zur Verbesserung ihrer IT- und Unternehmensdienstleistungen einsetzen möchten. Die SITS24-Konferenz findet vom 17. bis 18. April 2024 im ExCeL-Konferenzzentrum in London statt und stellt eine ausgezeichnete Gelegenheit dar, sich mit aktuellen Branchentrends zu beschäftigen und die Zukunft zu erkunden.

Auf der SITS24 trifft Innovation auf einzigartige Weise auf Erfahrungsaustausch und gemeinschaftliches Engagement. Die Veranstaltung ist auch ein Forum für die Teilnehmer, das ihnen die Möglichkeit bietet, sich untereinander auszutauschen und zur Meinungsbildung in der Branche beizutragen. Als Teil dieser Mission freut sich 4me die SaaS-basierte Service-Management-Software-Plattform für das moderne Unternehmen, ankündigen zu können, dass Martijn Adams von 4me und Anthony Cook von Vitality, zwei führende Branchenvertreter, eine Sitzung mit dem Titel "Autonomous Enterprise Service Management" halten werden.

Martijn Adams und Anthony Cook: Zwei Visionäre am Ruder

Als führende Experten im Bereich IT- und Service-Management bringen Martijn Adams und Anthony Cook jede Menge Erfahrung und Erkenntnisse mit zu SITS24. In ihrer Session werden sie Methoden vorstellen, mit denen IT-, HR-, Finanz- und andere Unternehmensfunktionen mit weniger Ressourcen auskommen und gleichzeitig die Qualität und Effizienz des von ihnen angebotenen Supports verbessern können.

Impulse für die Zukunft des Enterprise-Service-Management

Unsere hochkarätigen Referenten werden das transformative Potenzial von KI und Automatisierung im Service-Management in einer Landschaft erkunden, die von einer rasanten technologischen Entwicklung und einem angespannten Arbeitsmarkt geprägt ist. Diese Session, die am 17. April 2024 von 10:00 bis 11:00 Uhr stattfindet, ist als praktischer Leitfaden für Unternehmen gedacht, die ihre Service-Management-Plattformen in puncto Autonomie und Effizienz auf ein neues Niveau heben möchten.

Sichern Sie sich Ihren Platz

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, einem entscheidenden Moment in der ITSM-Branche beizuwohnen. Nehmen Sie an der Session teil, besuchen Sie 4me am Stand #520 und lassen Sie sich überraschen, was die Zukunft des Service-Managements mit sich bringt. Lassen Sie uns gemeinsam Innovationen feiern, Wissen austauschen und eine stärkere ITSM-Community aufbauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.servicedeskshow.com/.

Über 4me, Inc.

4me verändert das Service-Management in modernen Unternehmen. Die KI-gestützte, serviceorientierte, multi-mandantenfähige SaaS-Plattform von 4me verbindet Teams nahtlos miteinander, um das IT-Service-Management zu optimieren. Dank der Möglichkeit, funktionsübergreifende Arbeitsabläufe zu automatisieren, sorgt 4me für eine reibungslose Service-Bereitstellung und damit für deutlich bessere Geschäftsergebnisse. Die Benutzerfreundlichkeit und die einfache Bereitstellung der 4me-Plattform machen sie zur fortschrittlichsten ITSM-Plattform auf dem Markt. Weltweit vertrauen Hunderte von Unternehmen auf 4me, um ihr Enterprise-Service-Management zu verbessern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.4me.com.

