WHITE PLAINS (NEW YORK) / ACCESSWIRE / 17. April 2024 / Loar Holdings Inc. ("Loar") hat heute bekannt gegeben, dass die Roadshow hinsichtlich des Börsengangs von 11.000.000 Stammaktien des Unternehmens begonnen hat. Darüber hinaus haben die Konsortialbanken voraussichtlich eine 30-tägige Option auf den Erwerb von bis zu 1.650.000 zusätzlichen Stammaktien zum Preis beim Börsengang, abzüglich Zeichnungsabschläge und Provisionen. Der Preis für den Börsengang wird sich voraussichtlich auf 24 bis 26 $ pro Aktie belaufen. Loar hat die Notierung seiner Stammaktien an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "LOAR" beantragt.

Loar beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus diesem Angebot für die Rückzahlung von ausstehenden Kreditverbindlichkeiten im Rahmen seines Kreditabkommens sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken, einschließlich Betriebskapital, zu verwenden.

Jefferies und Morgan Stanley fungieren als Konsortialführer für das geplante Angebot und Moelis fungiert als Co-Konsortialführer. Citigroup und RBC fungieren als zusätzliche Konsortialführer.

Das geplante Angebot wird nur mittels eines Prospekts erfolgen. Kopien des vorläufigen Prospekts in Zusammenhang mit dem geplanten Angebot erhalten Sie bei Jefferies LLC, z. H.: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonisch unter (877) 821-7388 oder per E-Mail unter prospectus_department@jefferies.com; Morgan Stanley & Co. LLC, z. H.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; sowie Moelis & Company LLC, z. H.: Melissa Mariaschin, Managing Director and Head of Distribution, Capital Markets, 399 Park Avenue, 5th Floor, New York, NY 10022.

Eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht, wurde jedoch noch nicht wirksam. Diese Wertpapiere dürfen möglicherweise nicht verkauft werden und auch Angebote für den Kauf dürfen möglicherweise nicht vor dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf dar. Auch dürfen in Staaten oder Rechtsprechungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem geltenden Wertpapierrecht eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsprechung erfolgt ist. Das Angebot unterliegt den üblichen Marktbedingungen und es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann oder wie der tatsächliche Umfang oder die Bedingungen des Angebots sein werden.

Über Loar

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Lieferant von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und die Verteidigung, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar hat Beziehungen zu führenden Erstausrüstern der Luft- und Raumfahrt und des Verteidigungssektors sowie zu erstklassigen Unternehmen weltweit aufgebaut.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über den Börsengang. Diese Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen von Loar in Bezug auf sein Geschäft, seinen Betrieb und andere damit verbundene Faktoren. Wörter wie "können", "werden", "könnten", "würden", "sollten", "antizipieren", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "projizieren", "glauben", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den geplanten Börsengang, einschließlich des Umfangs des Angebots, der Preisspanne, des Plans, das Unternehmen an der New Yorker Börse zu notieren, und der erwarteten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die keine Garantie für künftige Leistungen darstellen und mit schwer vorhersehbaren Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Ungewissheiten in Bezug auf die Marktbedingungen, das Prüfungsverfahren der SEC und andere Faktoren in Bezug auf das Geschäft von Loar, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im Prospekt der Registrierungserklärung in dem zuletzt bei der SEC eingereichten Formular beschrieben sind.

Kontakt:

Ian McKillop

Loar Group Investor Relations

mailto:IR@loargroup.com

QUELLE: Loar Holdings, LLC

Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74282Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74282&tr=1



Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17991290-loar-boersengang