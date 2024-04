American Aires weitet die airesathletes Kampagne mit einer Vereinbarung mit dem ehemaligen NFL-Rekordspieler der NY Giants, Tiki Barber, weiter aus

Der dreimalige NFL Pro Bowler wurde als bester Rushing- und Receiver-Spieler der Giants in den Ruhestand verabschiedet.

airesathletes zeigt die Notwendigkeit optimaler Leistung und schneller Genesung auf

Leben, arbeiten und spielen mit dem Seelenfrieden von Aires Tech" - Tiki Barber

Toronto, ON - 17. April 2024 - American Aires Inc. ("American Aires" oder das "Unternehmen") (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, den neuesten Weltklasse-Partner des Unternehmens für die Sensibilisierungskampagne airesathletes bekannt zu geben: Tiki Barber, ehemaliger NFL-Running-Back, der 10 Spielzeiten lang bei den New York Giants spielte, in den Ruhestand ging und bei den Giants die meisten Rushing- und Receptions-Fälle aller Zeiten erzielte, dreimaliger NFL Pro Bowler war, in die Virginia Sports Hall of Fame aufgenommen wurde, früher in den nationalen Medien in der NBC Today Show und Football Night in America/Sunday Night Football zu sehen war und Autor von 11 Büchern ist. Die airesathletes-Initiative steht in Verbindung mit Profisportlern, die sich, wie viele Tausende zufriedener Kunden in 93 Ländern, an Aires gewandt haben, weil sie von den bedeutenden Vorteilen der Aires-Technologie profitieren, insbesondere von der physiologischen Optimierung durch die Modulation elektromagnetischer Frequenzen (EMF) und dem bewährten Schutz vor den externen EMF-Quellen, die uns heute alle umgeben.

Tiki Barber schließt sich der airesathletes-Kampagne an, die American Aires am 5. März 2024 mit der Bekanntgabe seines ersten Athletenpartners, Maycee "The Future" Barber von der Ultimate Fighting Championship (UFC), gestartet hat. Die strategische Ausweitung der Sensibilisierungskampagne airesathletes ist ein hervorragendes Beispiel für die Bemühungen des Unternehmens, die Beziehungen zu Top-Athleten, Prominenten und Künstlern zu erweitern und zu vertiefen, um Aires zu einer bekannten Marke zu machen und das Umsatzwachstum zu fördern.

Tiki Barber kommentierte, wie die Technologie von Aires den Körper und Geist der Menschen, die sie schützt, positiv beeinflusst: "Die bahnbrechende Technologie von Aires Tech mildert die schädlichen Auswirkungen von Strahlung, indem sie diese Frequenzen mit unserer biologischen DNA harmonisiert. Ihre Technologie nimmt die elektromagnetische Strahlung auf, verarbeitet sie und erzeugt dann eine Welle, die hilft, die schädlichen EMF zu neutralisieren. Leben, arbeiten und spielen Sie mit dem Seelenfrieden von Aires Tech".

Falls Abbildung nicht dargestellt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_04_17_WIFI_News_1_d19855c21a.png

American Aires hat die airesathletes-Kampagne ins Leben gerufen, um Sportler in ihrem Bedürfnis nach optimaler Leistung und schneller Erholung zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit Spitzensportlern wollen Aires und die airesathletes-Kampagne Athleten und Verbraucher darüber aufklären, wie die schützenden Eigenschaften der Aires-Technologie tiefgreifende physiologische Vorteile fördern, von verbesserter Leistung und Erholung bis hin zu allgemeinem Wohlbefinden, was sie zu einem effektiven Werkzeug für jeden macht, der Wert auf optimale Gesundheit und Funktionalität legt.

Der CEO von American Aires, Josh Bruni, kommentierte: "Es ist großartig, Tiki Barber als neuesten airesathletes-Partner in unserer Ecke zu haben. Wenn ein legendärer Sportler und anerkannter Prominenter wie Tiki spricht, hören die Leute zu. So einfach ist das. Das verschafft Aires einen vertrauenswürdigen Zugang zu Millionen von Verbrauchern und anderen Profisportlern und Prominenten, um zu zeigen, wie die Technologie von Aires Menschen nützt und schützt."

Die Prominenten-Werbevereinbarung beinhaltet die Teilnahme von Tiki an einem Werbevideo, in dem das Aires-Produkt erklärt wird. Das Video wird auf gezielten regionalen Kabelnetzen und in regionalen On-Demand-Wiedergaben ohne Unterbrechung ausgestrahlt. Die zugehörigen Video-Assets werden für digitale Plakatwerbung und ein physisches Plakat am New Yorker Times Square verwendet. Außerdem werden mehrere digitale Nachrichtenartikel erstellt, in denen Tikis Unterstützung für die Marke Aires vorgestellt wird.

Bleiben Sie dran für weitere Updates, während wir unsere Liste der führenden airesathletes-Kampagnenpartner weiter ausbauen, jeder mit seiner einzigartigen Geschichte über die Vorteile, die Aires bietet, wenn Technologie, Gesundheit und menschliche Spitzengesundheit und Leistung zusammenkommen.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

wifi@airestech.com

Telefon: +1 415 707-0102

Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die zukünftige Finanzlage, die Geschäftsstrategie, die Verwendung der Erlöse, die Unternehmensvision, geplante Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures und strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder unter Beteiligung des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und beruhen auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "zielt ab", "zielt darauf ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden". Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, der Branchenbedingungen und der Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen können in dieser Pressemitteilung sowie in den jährlichen und vierteljährlichen Managementberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden, erörtert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Wir streben einen sicheren Hafen an.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

