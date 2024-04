Wien (www.fondscheck.de) - Natixis Investment Managers verstärkt sein Vertriebsteam in Frankfurt mit Bernd Vogel, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde die Rolle als Head of Insurance Central and Eastern Europe übernehmen und damit den Versicherungsvertrieb des Unternehmens leiten.Vogel verfüge über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie, davon über zehn Jahre im Vertrieb bei Asset Managern wie Columbia Threadneedle, Amundi und Jupiter sowie Alliance Bernstein. Durch seine über zehnjährige Tätigkeit im Versicherungskonzern AXA kenne er auch die Bedürfnisse der Versicherungskunden. Vogel habe bei der Volksbank Paderborn eine Banklehre absolviert und ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre an der FH Hannover als Diplomkaufmann abgeschlossen. (News vom 16.04.2024) (17.04.2024/fc/n/p) ...

