Batteriehersteller Varta kommt nicht zur Ruhe. Die Aktie verliert am Mittwoch weiter an Boden. Pikant: Am Tag vor dem Kurssturz hatte Vorstand Markus Hackstein noch Aktien verkauft.Wie das Unternehmen am Dienstag in einer Pflichtmeldung mitteilte, hat Vorstandssprecher Markus Hackstein am vergangenen Donnerstag Anteile im Volumen von knapp 25.000 Euro verkauft - zu einem Kurs von rund 13,80 Euro. Am Donnerstagabend kam die Hiobsbotschaft aus Ellwangen: Das eigene Umstrukturierungskonzept sei "nicht mehr angemessen", um bis Ende 2026 profitabel zu werden, teilte Varta mit. Anleger wurden kalt erwischt und die Aktie eröffnete am Freitag rund 40 Prozent im Minus. Inzwischen ist die Aktie …