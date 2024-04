Intel erreicht Aufwärtstrend - Abprall bietet Inline-Chance!

Hohe Inflationsdaten haben für eine Korrektur an den US-Märkten gesorgt. Der Chiphersteller Intel ist dabei keine Ausnahme, speziell weil in einem Geschäftszweig des Unternehmens der Verlust im vergangenen Jahr ausgeweitet wurde. Zum Wochenende ist die Aktie kräftig abgerutscht, hat den Aufwärtstrend angesteuert. Ein Abprall nach oben liegt im Bereich des Möglichen. Thomas Bopp stellt einen Inline-Optionsschein vor, mit dem Sie von dieser Bewegung profitieren können.



Die Intel Corp. ist vor allem bekannt für ihre Pentium-Chips, die in Laptops und PCs verbaut werden. Das Unternehmen vermarktet aber auch andere Computer-Komponenten und Produkte. Dazu ist Intel in der Chip-Auftragsfertigung tätig. Genau dieser Geschäftsbereich glänzte durch einen Verlust von knapp 7 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr hatte dieser noch bei "nur" 5,2 Milliarden USD gelegen.

Werfen wir einen Blick auf den Tageschart des US-Chipherstellers (Abbildung 1). Zum Wochenende wurde zum dritten Mal die eingezeichnete Aufwärtstrendlinie angesteuert. Die ersten beiden Male sehen Sie grün eingekreist, während der aktuelle Kursrutsch gelb zu sehen ist. Möglicherweise kommt es jetzt zu einer Gegenbewegung wie bei den letzten beiden Malen, als die Intel-Aktie kräftig stieg.

Der in diesem Beitrag vorgestellte Inline-Optionsschein gewinnt an Wert, wenn sich die Abwärtsbewegung abschwächt und umgekehrt. Mit einer Laufzeit bis zum 14. August 2024 sind kurzfristig Kursgewinne möglich, allerdings sollten diese von einer anschließenden Gegenbewegung begleitet werden.

Abbildung 1 - Intel Corp. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 03.04.2019 bis 16.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Die untere Barriere liegt bei 30,00 US-Dollar und damit unter der grün eingezeichneten Unterstützungszone zwischen 30,50 und 32,50 US-Dollar. Die obere Barriere befindet sich bei 55,00 US-Dollar und damit oberhalb des bisherigen Jahreshochs 2024.

Für den vorgeschlagenen Inliner-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit zehn Euro pro Schein ausgezahlt, wenn die US-Aktie keine der beiden für den Schein gültigen Knock-Out-Barrieren berührt.

In der Grafik sind diese Barrieren als waagerechte, rote Linien eingefügt. Der Abrechnungstag ist als vertikaler, blau gepunkteter Strich eingetragen. Sollte ein Anstieg stattfinden ist der Bereich der nächsthöheren Widerstandszone ab 41 US-Dollar das maximale Aufwärtsziel. Knapp darüber befindet sich auch die Inline-Mitte. Der Optionsschein kostet aktuell 6,60 Euro und wird im Falle eines Anstiegs bis dorthin dezent steigen. Dort kann die Position je nach Bedarf glattgestellt werden.

Bleibt ein Knock-Out-Ereignis aus, das heißt, der Kurs der Intel-Aktie bewegt sich ab jetzt bis zum August hinein seitwärts, wird das Ausübungsrecht am finalen Bewertungstag, dem 14. August 2024, automatisch umgesetzt. Besitzer des Optionsscheins erhalten sieben Tage später, und zwar am Zahltag 10 Euro. Falls die Aktie nicht zwischen den jeweils gültigen Barrieren bleibt, verfällt der Optionsschein allerdings wertlos.

Inline-Optionsschein auf Intel Corp. für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs/EUR Untere/Obere Barriere in USD

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Intel Corp. (INTC) HD2X6A 6,79 30,00/55,00 14.08.2024 10,00 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.04.2023; 13:45 Uhr Weitere Produkte auf Intel finden Sie unter: www.onemarkets.de