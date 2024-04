DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. April (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 9 Monate *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK) *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q (09:00 BI-PK) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q 07:35 FR/Forvia SE, Umsatz 1Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März 08:00 DE/Hawesko Holding AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 08:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q *** 09:15 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vorstellung des EZB-Jahrsberichts im EP *** 10:00 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK *** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Februar *** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV 12:00 DE/Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Pressekonferenz im Rahmen der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank zur Globalen Politikagenda 14:00 US/Bundesfinanzminister Lindner, Bundesbank-Präsident Nagel, Pk bei Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF), Washington *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: 2,5 zuvor: 3,2 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: -4,8% gg Vm zuvor: +9,5% gg Vm *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q *** 19:15 US/G-20, Pressekonferenz im Rahmen der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank *** 19:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei 2024 EU-US Symposium *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Sixt SE, Kapitalmarkttag ===

