FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NUCANA SP.ADR 25/ LS-,04 N04 US67022C2052
AB/FROM ONWARDS 17.04.2024 12:33 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NUCANA SP.ADR 25/ LS-,04 N04 US67022C2052
AB/FROM ONWARDS 17.04.2024 12:33 CET