New York (ots/PRNewswire) -Dieses erneute Engagement verstärkt die bestehende regionale Partnerschaft von TUMI mit 1% for the PlanetHeute gab die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI ihre erweiterte Partnerschaft mit 1% for the Planet bekannt, der globalen Organisation, die Dollars und Macher verbindet, um intelligentes ökologisches Spenden zu beschleunigen. TUMI hat sich weltweit verpflichtet, 1 % des Umsatzes aus der 19 Degree Collection aus Polycarbonat an verifizierte gemeinnützige Umweltorganisationen innerhalb des globalen Netzwerks 1% for the Planet zu spenden. Dies ist die erste philanthropische Partnerschaft der Marke auf globaler Ebene."Wir sind begeistert, dass TUMI sein Engagement als Mitglied von 1% for the Planet durch die Mitgliedschaft in der 19 Degree Collection ausbaut", sagte Kate Williams, CEO von 1% for the Planet. "Ihre globale Expansion wird die Wirkung deutlich verstärken. TUMI hat erkannt, dass es jetzt an der Zeit ist, für unseren Planeten zu handeln, und wir sind sehr dankbar, ihr Partner für strategische Philanthropie zu sein."TUMI hat sich verpflichtet, die Schönheit unseres Planeten zu bewahren, indem es Produkte herstellt, die langlebig sind und wo immer möglich recycelte Materialien verwendet werden. Die 19 Degree Collection wird aus recyceltem Polycarbonat und recycelten PET-Stoffen hergestellt und hat sich zu einer der beliebtesten Kollektionen von TUMI entwickelt."Bei TUMI ist es uns ein großes Anliegen, Produkte zu entwickeln und Materialien zu verwenden, die den Planeten schützen", sagte Jill Krizelman, Senior Vice President of Marketing and eCommerce bei TUMI. "1% for the Planet leistet einen unglaublichen Beitrag zum Schutz der schönen Orte auf der Erde, und wir sind sehr stolz darauf, diese Organisation auch 2024 weltweit zu unterstützen."Weitere Informationen über 1% for the Planet finden Sie unter www.onepercentfortheplanet.org. Die 19 Degree Collection ist weltweit in den TUMI Stores und auf TUMI.com erhältlich.Über TUMISeit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reisen und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden perfekte Funktionalität mit Ideenreichtum und setzen uns als lebenslanger Partner für Menschen ein, die ihren Leidenschaften nachgehen. Mehr über TUMI erfahren Sie unter TUMI.com.TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.Über 1% for the Planet1% for the Planet ist eine globale Organisation, die sich für das Wohlergehen unseres Planeten und zukünftiger Generationen einsetzt. Wir fungieren als Verantwortungspartner für Unternehmen, die Umweltpartner durch eine jährliche Mitgliedschaft unterstützen. Wir machen das Spenden für die Umwelt einfach und effektiv, indem wir Partnerschaften beraten, Geschichten über die Auswirkungen erzählen und eine Zertifizierung durch Dritte anbieten.Unsere Mitglieder, die 2002 von Yvon Chouinard, dem Gründer von Patagonia, und Craig Mathews, dem Gründer von Blue Ribbon Flies, ins Leben gerufen wurden, haben Millionen an Umweltpartner gespendet. Heute besteht das globale Netzwerk von 1% for the Planet aus Tausenden von Unternehmen und Umweltpartnern, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen.Achten Sie auf unser Logo, um für den Planeten einzukaufen, mehr zu erfahren und mitzumachen unter onepercentfortheplanet.orgTUMI Medienkontakte Alexandra GillisTUMI, Global PR + Social Manageralexandra.gillis@tumi.comHailey HauldrenSHADOWhhauldren@weareshadow.com1% for the Planet Medienkontakt:Brand & Marketing Team, 1% for the Planetmarketing@onepercentfortheplanet.orgBüro: 802-861-0460Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2379617/SS24_Social_CropsSS24_Seasonal_19D_INTL_EXP_4_WHEEL_CO_BLACK_GREY__SLATEBLUE_MAUVE_TEXTURE_1187_v5_C.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-weitet-seine-partnerschaft-mit-1-for-the-planet-aus-und-verpflichtet-sich-bis-2024-1-des-weltweiten-umsatzes-der-19-grad-kollektion-fur-umweltschutzzwecke-zu-verwenden-302118366.htmlOriginal-Content von: Tumi Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103718/5759795