euroAtlantic Airways Transportes Aereos S.A. ("euroAtlantic", "EAA" oder "das Unternehmen"), das portugiesische Wet-Leasing- und Charterunternehmen, gibt heute bekannt, dass Stewart Higginson zum CEO und Vorsitzenden von euroAtlantic ernannt wurde und das sehr erfahrene Managementteam von Mário Alvim, Lourenço Gomes und João Nunes den Vorstand vervollständigen wird.

Neben den Veränderungen im Vorstand hat Njord I-Jet Aviation S.A.R.L ("Njord I-Jet"), das eine Mehrheitsbeteiligung an der EAA hält, weitere Finanzmittel für das Unternehmen bereitgestellt. Dies zeigt das Vertrauen von Njord I-Jet in die positiven Aussichten für das Unternehmen und die Positionierung der EAA für das Wachstum in der nächsten wichtigen Phase ihrer Entwicklung. Das Managementteam wird sich darauf konzentrieren, die Leistung des Unternehmens zu optimieren und die derzeitige Flotte von fünf Boeing-Flugzeugen zu erweitern, um die Nachfrage zu befriedigen und die marktführenden ACMI- und Charterdienste zu verbessern.

Stewart verfügt über weitreichende Erfahrungen bei der Verbesserung der betrieblichen Leistung von Unternehmen in verschiedenen Sektoren. Er ist seit Februar 2015 Operating Partner bei Njord Partners und hatte in dieser Zeit eine Reihe von wichtigen Führungspositionen inne, darunter CEO von Geoquip Marine und CEO von Nuova Deroma, sowie eine Reihe von Vorstandsfunktionen als Direktor und Vorsitzender. Stewart hat mehrere Auszeichnungen und Nominierungen für seine maßgebliche Rolle bei Unternehmensumstrukturierungen und Turnarounds erhalten, darunter International Turnaround of the Year für DeepOcean 2012 und für Solidal 2020. Stewart war neun Jahre lang Direktor bei Alix Partners und ist Mitglied des UK Institute for Turnaround.

Mário, Lourenço und João haben zusammen mehr als 40 Jahre Erfahrung bei euroAtlantic und rund 100 Jahre Erfahrung in der Luftfahrtindustrie. Mário ist der Chefpilot von euroAtlantic und seit dem Gründungsjahr (1993) im Unternehmen tätig. Er begann seine Karriere bei Air Atlantis. Lourenço ist Chief Operations Officer. Er trat im März 2016 in das Unternehmen ein, nachdem er zuvor Führungspositionen bei TAP innehatte. Er begann seine Karriere als Pilot bei Portugalia Airlines, TAP Portugal und Emirates. João kam im März 2023 wieder zu euroAtlantic, nachdem er bereits zwischen 2004 und 2008 für euroAtlantic gearbeitet hatte und die Rolle des Geschäftsführers innehatte. In seiner über 25-jährigen Karriere in der Luftfahrt war er unter anderem bei TAP, Netjets und JetCapitalAviation tätig, wo er als Airworthiness Manager und stellvertretender Geschäftsführer arbeitete.

Njord I-Jet befindet sich vollständig im Besitz von Fonds, die von Njord Partners LLP verwaltet werden, einem langfristigen Investor im westeuropäischen Mittelstandsmarkt mit bedeutender und bewährter Erfahrung bei erfolgreichen Turnarounds. Njord Partners verwaltet ein Vermögen von mehr als 1 Milliarde Euro, stellt Kapitallösungen bereit und unterstützt aktiv strategische und operative Verbesserungen in seinen Portfoliounternehmen, um den Wert für alle Beteiligten zu steigern.

Stewart Higginson, CEO und Vorsitzender von euroAtlantic, kommentierte "Ich freue mich, zu euroAtlantic zu kommen und mit dem neuen Vorstand zusammenzuarbeiten, um die nächste Wachstumsphase von euroAtlantic voranzutreiben und ein erstklassiges ACMI- und Charter-Lösungsgeschäft aufzubauen."

Jakob Kjellberg, Mitbegründer und Co-Portfoliomanager bei Njord Partners, sagte: "Wir sind begeistert von den Zukunftsaussichten der gut kapitalisierten EAA unter neuer Führung. Das Unternehmen könnte niemand Besseren als Stewart und das Team haben, um es durch die laufende Transformation zu führen und unseren geschätzten Kunden qualitativ hochwertige, kosteneffiziente und flexible Dienstleistungen zu bieten. Stewarts Erfahrung bei der Optimierung von Betrieb und Leistung ist unübertroffen, und wir wissen, dass das Unternehmen mit ihm in dieser neuen Rolle florieren wird."

Über euroAtlantic Airways

euroAtlantic Airways ist eine portugiesische Fluggesellschaft, die sich auf ACMI- und Charterlösungen spezialisiert hat und eine vielfältige Flotte von Flugzeugen betreibt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Carnaxide und Sitz am Flughafen Lissabon bietet Charterdienste, Wet-Leasing und Ad-Hoc-Flüge in der ganzen Welt an und hat in 30 Jahren 719 Flughäfen in 176 Ländern angeflogen. euroAtlantic Airways wurde im November 2019 von einem Konsortium, dem auch Njord Partners angehört, übernommen.

Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu: https://www.euroatlantic.pt/en/quem-somos/

Über Njord Partners

Njord Partners ist ein europäischer Special Situations Investment Manager und Anbieter von langfristigen, flexiblen Kapitallösungen, vor allem für Familienunternehmen. Seit der Gründung 2013 hat Njord Partners in 24 Unternehmen investiert und verwaltet ein Kapital von über 1 Milliarde Euro. Das Njord-Team hat die Sanierung von über 25 Unternehmen in 9 verschiedenen Ländern und 8 verschiedenen Branchen geleitet.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://njordpartners.com/

