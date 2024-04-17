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WKN: 575662 | ISIN: TH0438010R10 | Ticker-Symbol: NYVF
Frankfurt
17.04.24
12:44 Uhr
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Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ASIEN
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