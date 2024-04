London (www.fondscheck.de) - Nächste Woche beginnt die Reporting-Season der Banken. Warum M&G Investments europäische Banken übergewichtet, erläutert Richard Halle, Manager des M&G (Lux) European Strategic Value Fonds (ISIN LU1670707527/ WKN A2JRB0) bei M&G Investments.Die Experten seien sehr positiv gegenüber vielen europäischen Banken eingestellt und würden derzeit die größte Übergewichtung in ihren Fonds seit Beginn ihrer Tätigkeit vor 16 Jahren halten. So hätten sie für ihren Fonds zum ersten Mal seit vielen Jahren Anteile an der Commerzbank erworben. Das Unternehmen habe sich durch ein hervorragendes Kostensenkungsprogramm sehr gut entwickelt und verfüge nun über eine starke Kapitalbasis, ein deutlich besseres Kreditportfolio sowie einige interessante Geschäftsfelder, insbesondere in Polen. Und das alles zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,4x und einem Gewinn von 5x (zum Kaufzeitpunkt). ...

