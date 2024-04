Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben ein Memorandum of Understanding mit dem Ridepooling-Dienst Moia unterzeichnet. In einem Pilotprojekt als Teil des ÖPNV-Angebots sollen entsprechende Erfahrungen gesammelt werden. Ab 2025 soll, wie auch in Hamburg, der VW ID. Buzz AD zum Einsatz kommen. Die Bekanntgabe der Kooperation fand bei einem Besuch des Berliner Senats beim landeseigenen Nahverkehrsunternehmen statt. Nach der regulären Sitzung sprachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...