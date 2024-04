Gurgl/Tirol/Österreich (ots) -Eine länderübergreifende Taskforce aus Deutschland und Österreich hat die 1. Verbände-Workation ins Leben gerufen. Die Wintzer, ConneXion, der MICE Club und das Gurgl Carat laden von 19. bis 21. August 2024 Angestellte aus Verbandsorganisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zur ersten Zusammenkunft dieser Art nach Obergurgl, Tirol ein. Neu daran ist, dass die oft ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, ihre anspruchsvolle Verbandsarbeit mit einem angenehmen Urlaub in den Bergen zu verbinden.Ziel der InitiatorenDas Hauptziel der Verbände-Workation ist es, Personen aus der vielfältigen Welt der Verbände an einem Ort zusammenzubringen, mit aktuellen Inputs aus der Verbandsbranche zu versorgen und den gegenseitigen Austausch zu fördern. Um dies zu gewährleisten, wird es mehrere Impulsvorträge von renommierten Speakern geben. Die Teilnahme von Andrea Belegante, Verbands-Consultant, und Dr. Julian Engel, Jurist, ist bereits bestätigt. Weitere folgen in Kürze.Während der Workation gibt es regelmäßige Treffpunkte der Teilnehmenden, bei denen die Koordination von gemeinsamen Interessen, die Lobbyarbeit zur besseren Wahrnehmung der Verbände in der Öffentlichkeit sowie die Ressourcenbündelung und Zusammenarbeit untereinander gestärkt werden.Wichtig ist den Initiatoren auch, das Image und die Außenwahrnehmung der Verbandslandschaft zu verbessern.Programm & AblaufBei der ersten Auflage der Verbände-Workation erwartet die Teilnehmenden ein dreitägiges Programm mit Impulsvorträgen zu aktuellen Verbandsthemen, moderierten Einzel- und Gruppenarbeiten und Networking-Sessions zum Austausch untereinander.Die Verbände-Workation findet im Gurgl Carat in Obergurgl/Tirol statt. Das Gurgl Carat liegt auf 1.900 Metern Seehöhe und ist Europas höchstgelegenes Kongress- und Eventzentrum. Es befindet sich direkt im Dorfzentrum der 400 Einwohner Gemeinde. Durch die Höhenlage wird es auch im Hochsommer nicht zu heiß. Das moderate Gebirgsklima ermöglicht es den Teilnehmenden auch untertags Ausflüge in die Natur zu unternehmen - sei es zu Fuß, mit dem E-Bike oder der Gondel.Die Kosten für das Leistungspaket der Verbände-Workation vom 19. bis 21. August 2024 betragen 599,00 € netto zzgl. Umsatzsteuer.Weitere Informationen und die Anmeldung sind auf der Verbände-Workation-Webseite www.verbaende-workation.com zu finden.1. Verbände Workation in Tirol Jetzt informieren und anmelden! (https://www.verbaende-workation.com/)Pressekontakt:Gurgl Carat - Congress & EventsFelix KupferGeschäftsführungT: +43 664 9659290E: felix.kupfer@gurgl-carat.comwww.gurgl-carat.comwww.verbaende-workation.comOriginal-Content von: Gurgl Carat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174478/5759815