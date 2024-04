Hamburg (ots) -Kontrast Personalberatung GmbH unterstützt Kirchenverwaltungsamt in Hessen bei Besetzung einer besonderen LeitungsstelleDie Suche nach einer geeigneten Leitungskraft für eine besondere Position in einem Kirchenamt gestaltete sich als langwieriger Rekrutierungsprozess. Die Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/) freut sich, jetzt den erfolgreichen Abschluss der Personalsuche bekannt geben zu können: Dank strukturierter und umfassender Marktanalysen sowie einem tief gestaffelten Active Sourcing konnte die Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/active-sourcing/) die passende Persönlichkeit für die Kirchenkreisamtsleitung identifizieren.Erfahrung und maßgeschneiderte Lösungen als Erfolgsrezept"Wir sind stolz darauf, dass wir dem Kirchenverwaltungsamt in Hessen dabei helfen konnten, eine lang währende Schlüsselposition kompetent zu besetzen", sagte Dipl.-Psychologin Annette Feist, Geschäftsführerin der Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg. Der Erfolg beruhe dabei unter anderem auf der exzellenten Teamarbeit der fest angestellten Personalberater*innen, die ihr Fachwissen und ihre Erfahrung einbrachten, um dieses anspruchsvolle Recruiting-Projekt zum erfolgreichen Abschluss zu bringen.Die Kontrast Personalberatung GmbH ist bekannt für ihre maßgeschneiderten Lösungen und ihren Einsatz für die langfristigen Erfolg ihrer Kunden. Durch die Kombination von fundierten Marktanalysen, gezieltem Active Sourcing und einer engagierten Teamarbeit konnte das Unternehmen erneut seine Expertise und Effektivität unter Beweis stellen.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5759811