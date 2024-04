NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts wieder sinkender Renditen am US-Anleihemarkt haben die Aktienbörsen in den USA am Mittwoch leicht zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial brachte es im frühen Handel auf ein Plus von 0,56 Prozent auf 38 010 Punkte.

Die stark gestiegenen Zinsen am US-Kapitalmarkt hatten die Aktienmärkte in den vergangenen Wochen belastet. Am Vortag war die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere auf den höchsten Stand seit November 2023 geklettert. Investoren setzen auf zeitlich spätere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed angesichts einer hartnäckigen Inflation und einer starken Konjunktur.

Zur Wochenmitte gaben die Anleiherenditen hingegen wieder nach, was an den Aktienmärkten für etwas Aufatmen sorgte: Der marktbreite S&P 500 legte um 0,45 Prozent auf 5074 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,22 Prozent auf 17 753 Punkte./bek/he

