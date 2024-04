NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich vor dem am 16. Mai erwarteten Zwischenbericht des Versicherers für das erste Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Dies geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analyst Kamran Hossain hervor./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 13:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 13:20 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0011075394

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken