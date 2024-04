Der Boeing-Ingenieur und Whistleblower Sam Salehpour hat am Mittwoch in einem Interview gegenüber NBC gesagt, dass alle Maschinen des Typs 787 aus Sicherheitsgründen auf dem Boden bleiben sollten. Damit reißen die Negativ-News beim Flugzeughersteller nicht ab und am Abend könnte es sogar noch schlimmer kommen.Die Qualitätsprobleme bei Boeing haben dazu geführt, dass eine wachsende Anzahl (früherer) Mitarbeiter Bedenken über den Fertigungsprozess des Flugzeugherstellers äußerten. Neben Salehpour ...

Den vollständigen Artikel lesen ...