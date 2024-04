Die Aktie vom norwegischen Wasserstoff-Produzenten, Nel ASA, bricht heute um rund 11% ein und fällt damit bis an die Kursmarke von 0,40 Euro. Dabei benötigen Nel ASA Aktionäre derzeit starke Nerven, denn ihr Investment hat in den vergangenen sechs Monaten rund 36% an Wert verloren, während es in der Jahresbetrachtung sogar um ganze 62% nach unten ging. Damit ist die rund 30-prozentige...

