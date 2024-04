Sydney (ots/PRNewswire) -Als Reaktion auf die steigende Kundennachfrage nach Flexibilität auf dem Rohstoffmarkt und im Einklang mit seiner Verpflichtung, umfassende Handelslösungen anzubieten, hat FP Markets (https://www.fpmarkets.com/) die Erweiterung seines Rohstoffangebots angekündigt. Dieser Schritt ermöglicht es Händlern und Anlegern bei FP Markets nicht nur, von neuen Möglichkeiten im Sektor Rohstoffe (https://www.fpmarkets.com/commodities/) zu profitieren, sondern erweitert auch die Möglichkeiten der Portfoliodiversifizierung.Ergänzend zum bestehenden Angebot an Rohstoff-CFDs (https://www.fpmarkets.com/what-is-cfd-trading/) können Kunden, die mit FP Markets handeln, nun Brent-Öl, Baumwolle und Zucker Futures CFDs (https://www.fpmarkets.com/futures-trading/) handeln und in diese investieren:- Symbol: BRENT Beschreibung: Brent Crude Oil Fut Vertragsgröße: 1000- Symbol: COTTON Beschreibung: US Cotton No. 2 Fut Vertragsgröße: 100- Symbol: SUGAR Beschreibung: US Sugar No. 11 Fut Vertragsgröße: 100Die auf cTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/), MetaTrader 4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/) (MT4) und MetaTrader 5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/) (MT5) und Trading Platforms (https://www.fpmarkets.com/platforms/) neu hinzugefügten Rohstoff-Futures-CFDs werden zu einer Zeit eingeführt, in der Brent Crude - eine Benchmark für die globalen Ölpreise - die bisherigen Jahreshöchststände herausfordert und Baumwolle und Zucker sich schnell ihren bisherigen Jahrestiefs nähern. Eine umfassende Liste aller verfügbaren Rohstoffe finden Sie auf der Website (https://www.fpmarkets.com/commodities/) von FP Markets.Christodoulos Psomas, Leitung der Risikoabteilung bei FP Markets, kommentierte die jüngste Erweiterung der Handelsprodukte: "Wir sind bestrebt, unser Angebot zu diversifizieren und die Handelserfahrung unserer Kunden zu verbessern, und freuen uns, die Aufnahme neuer Futures-Instrumente in unser Portfolio bekannt zu geben: BRENT, BAUMWOLLE und ZUCKER. Diese neuen Optionen sollen unser bestehendes Rohstoffportfolio ergänzen und das Spektrum der Handelsmöglichkeiten für unsere Kunden erweitern. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden mit umfassenden Ressourcen und unermüdlicher Unterstützung auszustatten, um ihnen zu helfen, diese Risiken effektiv zu managen und eine diversifizierte Anlagestrategie zu gewährleisten."FP Markets wurde 2005 gegründet; es handelt sich um eine mehrfach regulierte Marke, die ihren Kunden mehr als 10.000 handelbare Instrumente in den wichtigsten Anlageklassen zur Verfügung stellt und die Preise mehrerer erstklassiger Liquiditätsanbieter zusammenstellt. Darüber hinaus bietet FP Markets gleichbleibend enge Spreads (https://www.fpmarkets.com/forex-spreads/), schnelle Ausführung, unübertroffenen mehrsprachigen 24/7 -Kundensupport (https://www.fpmarkets.com/customer-experience/) und verschiedene Kontotypen (https://www.fpmarkets.com/account-types/forex-account-types/) für alle Handelsstrategien und -stile.Hinweise für die RedaktionInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit über 19 Jahren Branchenerfahrung.- Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Spreads für Devisen ab 0,0 Pips.- Händler können aus den führenden, leistungsstarken Online-Handelsplattformen wählen, darunter die Mobile App von FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress und TradingView.- Der herausragende mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens, der rund um die Uhr verfügbar ist, wurde von Investment Trends honoriert und über fünf Jahre in Folge mit dem "Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.- FP Markets wurde im Rahmen der Global Forex Awards in fünf aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) als "Best Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.- FP Markets wurde im Rahmen der Global Forex Awards 2022 und 2023 als "Best Forex Broker - Europe" und als "Best Forex Partners Programme - Asia" ausgezeichnet.- FP Markets wurde im Rahmen der Ultimate Fintech Awards 2022 in der Kategorie "Best Trade Execution" ausgezeichnet.- FP Markets wurde im Rahmen der FAME Awards 2023 zum "Best CFD Broker in Africa" gekürt.- FP Markets wurde bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 als "Best Trade Execution" und "Most Transparent Broker" ausgezeichnet.- Zu den Regulierungsbehörden von FP Markets gehören die Australische Securities and Investments Commission (ASIC), die Financial Sector Conduct Authority (FSCA) von Südafrika, die Financial Services Commission (FSC) von Mauritius, die Securities and Exchange Commission (CySEC) von Zypern, die Securities Commission der Bahamas (SCB) und die Capital Markets Authority (CMA) von Kenia.- FP Markets wurde bei den Brokersview Awards 2024 Singapur mit dem Best Price Execution Award ausgezeichnet.Weitere Informationen zum umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangebot von FP Markets finden Sie unter https://www.fpmarkets.com/. 