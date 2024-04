Seit dem Mehrjahreshoch im März hat die E.on-Aktie in den Konsolidierungsmodus geschaltet. Dieser hat sich in der laufenden Woche ausgeweitet, so dass das Gap, das im Anschluss nach den Zahlen aufgegangen war, inzwischen geschlossen wurde. Die kanadische Bank RBC hat nun aber das Kursziel angehoben.Die regulatorischen Änderungen bezüglich der europäischen Stromnetze seien ein Treiber für einen Sektor, der für die Energiewende gut aufgestellt sei, so Analyst Alexander Wheeler. So werde etwa Spanien ...

