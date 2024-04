Electronic Arts, ein weltweit führender Anbieter von digitaler interaktiver Unterhaltung, hat angekündigt, am 7. Mai 2024 die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2024 endete, nach Börsenschluss zu veröffentlichen. Die Anleger sind besonders auf die Bilanz und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens gespannt, welches im vergangenen Fiskaljahr einen Umsatz von rund 7,4 Milliarden US-Dollar erzielte. Bekannt für ein Portfolio hoch gepriesener Marken wie EA SPORTS FC, Battlefield und The Sims, wird EA zusätzlich eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu diskutieren und möglicherweise andere wesentliche Entwicklungen zu offenbaren, die das Geschäft und/oder die finanzielle Performance beeinflussen könnten. Interessenten können die Konferenz via Telefon oder über einen Audio-Webcast live [...]

Hier weiterlesen