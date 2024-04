Krypto News: 100x Potenzial bei diesen Meme Coins? Das spricht dafür

Die Goldgräberstimmung hat sich am Kryptomarkt vorerst gelegt. Der Bitcoin-Kurs könnte schon bald unter die psychologisch wertvolle 60.000 Dollar Marke krachen und das zieht auch die meisten Altcoins mit nach unten. Viele der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sind in den letzten Wochen um mehr als 30 % eingebrochen und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Auch Meme Coins, die zuvor eine Rallye hingelegt haben, hat es hart getroffen. Zumindest die bekanntesten unter ihnen wie DOGE, SHIB, PEPE, WIF und FLOKI. In den hinteren Reihen werden dagegen weiterhin Renditen von tausenden Prozent erzielt und bei den folgenden Meme Coins sieht es danach aus, als könnte es sich hier um die nächsten x100 Coins handeln.

Slothana ($SLOTH)

Slothana ist ein neuer Meme Coin, der auf der Solana Blockchain basiert und an den Erfolg von Book of Meme und Slerf anknüpft. Book of Meme wurde nach einem kurzen Vorverkauf an den Kryptobörsen gelistet und ist in den ersten beiden Tagen auf eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Dollar gestiegen. Damit hat BOME die Milliarden Dollar Marke schneller geknackt als je ein Meme Coin zuvor. Für diejenigen, die im Vorverkauf eingestiegen sind, war das eine Gelegenheit, innerhalb von zwei Tagen mehr als das 300-fache aus ihrem Kapital zu machen. Ähnlich erfolgreich war auch SLERF nach einem kurzen Initial Coin Offering (ICO) und nun sieht es stark danach aus, als würde bei Slothana eine ähnliche Entwicklung bevorstehen.

Jetzt mehr über Slothana erfahren.

(Slothana ICO - Quelle: Slothana Website)

Investoren haben bei Slothana noch für kurze Zeit die Möglichkeit, sich am Vorverkauf zu beteiligen. Wer SOL an die auf der Website angegebene Adresse schickt, erhält dafür die $SLOTH-Token beim Launch per Airdrop, noch bevor der Coin an den Kryptobörsen gehandelt wird. Wichtig ist, dass man die SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom schickt, um den Airdrop auch empfangen zu können. Der Countdown auf der Website zeigt noch 11 Tage an, bis Slothana gelauncht wird, wobei es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Da schon unter dem ersten Tweet von Slothana der offizielle X-Account von SMOG kommentiert hat, wird im Netz bereits darüber spekuliert, ob die Entwickler von SMOG auch bei SLOTH ihre Finger im Spiel haben. SMOG ist einer der erfolgreichsten Meme Coins im Solana-Ökosystem, der innerhalb kurzer Zeit auf eine Bewertung von über 300 Millionen Dollar gestiegen ist. Gelingt ein solcher Anstieg auch bei $SLOTH, könnten frühe Käufer ihr Kapital wieder innerhalb kürzester Zeit vervielfachen.

Jetzt $SLOTH kaufen.

Dogeverse

Bei Dogeverse handelt es sich um einen Meme Coin, der nicht nur auf Solana setzt. Die Entwickler launchen den neuen Coin von Anfang an auf mehreren Blockchains, wodurch schnell klar wird, dass hier ein größeres Ziel verfolgt wird. Schon während der aktuellen Vorverkaufsphase ist $DOGEVERSE sowohl auf Ethereum, als auch auf BSC, Avalanche und Polygon erhältlich und auch auf Solana und Base soll der Coin gelauncht werden. Damit spricht Dogeverse ein breites Publikum an, wodurch der Kurs auch schnell explodieren kann.

Jetzt Dogeverse Website besuchen.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Die $DOGEVERSE-Token sind erst seit letzter Woche im Vorverkauf erhältlich und haben bereits in dieser kurzen Zeit die 6 Millionen Dollar Marke überschritten, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der Coin durch den aktuellen Vorverkaufspreis noch stark unterbewertet ist. Schon während des Presales wird der Preis mehrfach angehoben, wodurch frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Handelsstart mitnehmen können. Außerdem unterscheidet sich $DOGEVERSE durch eine integrierte Staking-Funktion von anderen Meme Coins.

Die jährliche Rendite (APY) ist für Staker überdurchschnittlich hoch, da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots für Staking-Renditen reserviert wurde. Das hat dazu geführt, dass die Mehrheit der bisher verkauften Token auch schon im Staking Pool gebunden ist, wodurch ein starker Kursanstieg beim Handelsstart an den Kryptobörsen umso wahrscheinlicher wird, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können.

Jetzt $DOGEVERSE im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.