© Foto: K. Steinkamp - picture alliance / blickwinkel/McPHOTO



Das Rentenniveau sinkt stetig. Um die spätere Versorgungsdifferenz auszugleichen, empfiehlt es sich, frühzeitig selbst vorzusorgen. Wir zeigen Ihnen einen einfachen und effektiven Weg. "Die Rente ist sicher", sagte einmal der frühere Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blüm im Jahr 1986. Doch seit damals hat sich viel verändert. So ist beispielsweise das Rentenniveau gesunken. Lag es 1977 noch bei 59,8 Prozent, sind es heute nur noch etwa 48,2 Prozent. Und nach Angeben eines aktuellen Rentenversicherungsberichts soll es bis 2037 sogar auf 45,0 Prozent fallen. Die Ursachen dafür liegen in einer Verhältnisverschiebung von Einzahlern zu Rentenbeziehern. So ist beispielsweise die Lebenserwartung …